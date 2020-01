Alghero: alla Libreria Il Labirinto arriva la Befana

Alla fine dell'incontro una visita speciale renderà più magica la serata e i bambini buoni torneranno a casa con un dolcissimo omaggio. La partecipazione è gratuita ma è gradita l'iscrizione in libreria o all'email labirintoalghero@gmail.com.









Nella serata di lunedì 6 gennaio invece la libreria sarà impegnata nel reparto di Pediatria dell'Ospedale Civile di Alghero per la consegna di testi omaggio per lo spazio ricreativo dedicato ai piccoli e per un laboratorio di calze befaniche.

Come da tradizione la sera del 5 gennaio la libreria Il Labirinto di Alghero offrirà una serata per i più piccoli e per le loro famiglie per aspettare assieme l'arrivo della Befana. Domenica 5 gennaio alle ore 18.30 i piccoli assieme ai genitori o ai nonni potranno partecipare ad una serata dedicata alla famosa vecchietta, con letture, giochi e un laboratorio di costruzione di calze creative e personalizzate.