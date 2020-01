Alghero: riprendono i laboratori per l'infanzia

L’iniziativa, completamente gratuita, è offerta dal raggruppamento temporaneo di imprese, che gestisce il Nido d’Infanzia Comunale: le Cooperative Sociali, “Nuove Idee” di Tula e “Or.s.a.” di Bergamo, Consorzio Network Etico di Cagliari, in collaborazione con il Settore VI per l’Infanzia e per i Giovani, Comune di Alghero. Le attività di laboratorio avranno inizio sabato 18 Gennaio 2020, dalle ore 16,30 alle ore 18,30.









Tutti gli interessati sono invitati a partecipare ad un incontro di presentazione programmato per sabato 11 Gennaio 2020, alle ore 16,30, presso il Nido d’Infanzia Comunale di Alghero, Via Giovanni XXIII, 110. Per informazioni ed iscrizioni al Centro per bambini e genitori gli interessati potranno rivolgersi al Nido d’infanzia, tel. 079.97.99.70. Il modulo d’iscrizione è disponibile presso il Nido d’infanzia e sul sito internet: www.comune.alghero.ss.it.

Nell’ambito dell’offerta di servizi ed opportunità finalizzati a promuovere il benessere dei nuclei famigliari con bambini di età compresa fra 3 mesi/3 anni, riprenderanno, nei locali del Nido d’infanzia comunale, i laboratori di creatività, scoperta e gioco, rivolti a bambini e genitori, coordinati dalla D.ssa Annalisa Masala, esperta in metodologia e progettazione di laboratori didattici secondo il Metodo Munari.