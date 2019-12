Alghero: i pontili del consorzio del porto cadono in pezzi mangiati dalla ruggine

Riceviamo da un nostro lettore una segnalazione riguardante i pontili del Consorzio del Porto, società che gestisce ormeggi nel porto di Alghero e di cui fa parte la maggior parte dei concessionari portuali con anche la partecipazione nella compagine sociale del Comune di Alghero.





«I pontili del consorzio del porto stanno cadendo in pezzi, completamente mangiati dalla ruggine. Verso la fine di novembre il pontile n° 6 è stato addirittura chiuso con tanto di nastro segnaletico bianco/rosso ed un cartello ne vieta l’ingresso, “per lavori” si legge, solo che ad oggi nulla è stato fatto». Chi scrive fa una precisazione che risulta essere il fulcro della notizia: «Quei pontili sono stati affidati al consorzio dalla Regione Sardegna e già erano stati collocati prima ancora che ne ottenesse la concessione demaniale. Quindi oggi, per incuria e cattiva gestione, i pontili pagati con soldi pubblici si trovano in condizioni da ferrovecchio. Considerato il continuo transito dei diportisti e il consistente numero di imbarcazioni ormeggiate, sarebbe da chiedersi se sono rispettati gli standard di sicurezza per simili strutture e a chi spetta la verifica».





Seguono alcune immagini