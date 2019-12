Grande attesa a Tortolì per il "Capodanno dei Sardi"

Il gruppo Incantos coinvolgerà il pubblico con canti e balli tradizionali. Ad animare ulteriormente l'ultima notte dell'anno dj set con Franco Mascia e Pierluigi Suella. Durante la serata giochi di luci ed effetti spettacolari con allestimento ledwall incanteranno il pubblico presente. L'evento sarà trasmesso in diretta web sul canale Sardegna Live. Da parte del Sindaco Massimo Cannas un ringraziamento agli organizzatori per aver puntato a questo appuntamento e alla Regione Sardegna che sostiene questo tipo di manifestazioni. Un grazie a tutte le forze dell'ordine e tutti coloro che lavoreranno per garantire lo svolgimento in sicurezza dei festeggiamenti.





'Sarà una bella occasione per festeggiare tutti insieme il nuovo anno, un evento rivolto a tutti i target che diventa condivisione oltre che essere un ottimo modo per creare indotto turistico' è il commento del delega al Turismo, Michela iesu. 'Non vediamo l'ora di brindare insieme all'anno nuovo - dichiara Michele Fanni, presidente dell'Associazione Amo il Mio Paese - Ci auguriamo che questo sia il primo di una lunga serie di appuntamenti che possa far diventare Tortolì meta per riunirsi in piazza il 31 dicembre per Capodanno. Un'occasione anche per incrementare i flussi turistici in questo periodo dell'anno'.









L'appuntamento immancabile a Tortolì è il 31 dicembre, a partire dalle 22:30, nel viale Monsignor Virgilio.

Tortolì è pronta a salutare il 2020 con una festa di Capodanno in centro. Il countdown alla mezzanotte per brindare tutti insieme all'anno nuovo sarà nel piazzale del Multipiano in via Monsignor Virgilio, cuore pulsante delle manifestazioni cittadine. L'evento che vede la presenza di numerosi artisti isolani è organizzato dall'Associazione culturale 'Amo il mio paese', con il patrocinio del Comune e della Regione Sardegna. Musica, spettacolo, cabaret per una serata di festa che nel nostro paese mancava ormai da qualche anno. Sul palco del 'Capodanno dei Sardi' si alterneranno artisti del panorama isolano del calibro di Giuliano Marongiu, Giuseppe Masia, Roberto Tangianu.