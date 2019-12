Alghero: servizio civile al Museo del Corallo - Il lavoro di 5 volontari

Il Presidente Andrea Delogu e i componenti del cda Pierpaolo Carta e Stefania Salvatore si sono recati nella struttura di via XX Settembre dove i ragazzi e le ragazze hanno illustrato i loro interventi, volti a rendere più emozionale il museo. Un esempio per tutti, l’allestimento della sala dedicata a Fefele Foddai che, grazie alla importante donazione della famiglia Foddai, finalmente racconterà l’intero ciclo di vita, di pesca e di lavorazione del corallo.









“Questo giovane gruppo di lavoro ha regalato alla città un prezioso contributo per il riallestimento e abbellimento del Museo del nostro oro rosso al fine di renderlo non solo maggiormente fruibile a tutti, bambini compresi – ha evidenziato Andrea Delogu - ma anche molto più emozionale. Li ringraziamo sentitamente e siamo sicuri che il loro percorso professionale sarà ricco di soddisfazioni e d’aiuto per Alghero".

Si è conclusa la fase progettuale di “Meta Service” , un interfvento di riallestimento del Museo del Corallo eseguito da cinque volontari Alessia Arca, Alberto Crobe, Maria Giovanna Marras, Gabriele Murgia e Fabiana Simula che hanno prestato servizio civile nella Fondazione Alghero nel corso del 2019. E proprio in occasione della conclusione di questo fruttuoso apporto, i vertici della Fondazione hanno voluto ringraziare i giovani professionisti per il loro importante lavoro non prima di aver preso atto di quanto possa essere utile per il rilancio e la fruibilità del Museo del Corallo.