Alghero: gli allievi dell'Alberghiero "padroni" del Quartè Sayal

Per un giorno sono diventati gestori di uno dei più prestigiosi ristoranti della Riviera del Corallo, il Mao de Plà del complesso munumentale del Quartè Sayal sul lungomare Garibaldi ad Alghero. Menu, cucina, sala e accoglienza, tutto nelle loro mani. Protagonisti di uno straordinario esperiemento perfettamente riuscito gli allievi del quarto anno di sala A e B, i loro colleghi, sempre del quarto anno, di enogastronomia B e quelli di accoglienza del terzo anno. Tutti studenti dell'istituto alberghjiero di piazza Sulis, presieduto dal professor Vincenzo Scanu, una scuola che vanta ormai una tradizione di eccellenza nella preparazione professionale per il comparto alberghiero e della ristorazione.





L'idea viene a Luciano Ferroni, general manager dell'ex convento seicentesco dei frati Capuccini, già sede della Sella&Mosca, trasformato sotto la direzione della Sopranitendenza di Sassari e alcuni anni di lavori, in una struttura operativa di alto livello nel settore ricettivo e della ristorazione. Poteva sembrare quasi un azzardo, una scommessa, quella di affidare a 20 giovanissimi allievi dell'alberghiero la gestione di un impianto di questo genere anche se soltanto per una giornata. Ma i ragazzi si sono gettati in questa straordinaria avventura mettendoci dentro tutto ciò che offre la loro età: hanno interpretato il ruolo con entusiasmo e determinazione, ci hanno creduto subito, hanno capito che la serata al Quartè Sayal era per loro un banco di prova visto che gli allievi delle quarte il prossimo anno saranno di diploma.





Una sorta di esame anticipato quindi nel quale sono stati coivolti in prima persona il professor Deruda per la batteria della cucina e il professor Silanos per la sala. Presente naturalmente anche il dirigente professor Vincenzo Scanu, succeduto recentemente al professor Mario Peretto, coinvolto in qualche modo anche lui sulla scommessa che si andava realizzando con i suoi 20 allievi. A dire il vero erano presenti in veste di tutor anche lo chef Gabriele Canu, per la cucina, e il maitre Carlo Serra per la sala, pilastro dello staff del Mao de Plà. I ragazzi hanno raggiunto il Quartè Sayal dal mattino presto, si sono subito impadroniti della logistica e hanno dato il via alla preparazione. Avevano carta bianca e hanno così inventato il menù della loro scommessa: antipasto fantasioso tipico della tradizione sarda, creme di ceci e risotto con funghi per i primi, stinto di maiale al forno per i secondi, polenta di Oristano e pomodoro gratinato alle erbe per i contorni. Il dolce era naturalmente la seadas con miele di campagna, un semifreddo al mirto, cachi e salsa al moscato.





Ma per chi hanno cucinato? Nella sala a botte del ristorante c'erano oltre un centinaio di ospiti: dirigenti della scuola, insegnanti, tutor e personale dell'istituto, e le famiglie dei ragazzi. Giudici severi da una parte e inevitabilmente tifosi dall'altra. La serata ha avuto un successo incredibile: tutto è filato liscio, la cucina rispondeva nei tempi giusti, indubbiamente favorita dal menù prefissato, i ragazzi in sala gapoppavano che era uno spettacolo vederli. Tutti impeccabili con le loro divise ufficiali. Il maitre tutor del Quartè, Carlo Serra, promuove la sala a pieni voti: "Qualche timidezza all'inizio, poi hanno rotto il ghiaccio e sono partiti alla grande". Al termine del servizio applausi da stadio. Il preside professor Vincenzo Scanu era certamente il più soddisfatto: "Una esperienza da ripetere, da allargare ad altre realtà operative della città, ripetendola più volte nel corso dell'anno scolastico. I ragazzi hanno risposto bene e non vi è dubbio che una quota importante di merito va ai loro insegnanti".





Ed ecco da chi era formata "la brigata" che si è impadronità dell'ex convento di via Garibaldi: per l'accoglienza Alida Panettieri, Silvia Canu, Davide Pola e Valetina Capovani. In cucina Martina Calaresu, Michela Cocco, Giovanni Accardo, Ilaria Serra ed Elena Tola. In sala Francesco Canu, Matteo Rassu, Andrea Sulis, Nataschia Loshinova, Banyamin Childs, Gaio Castaldi, Ilaria Emonte, Auroira Piga, Ilenia Ibba,Tiziana Pocchettino,Alexandra Stroe e Anik Gazi Rahat.