Università di Sassari: pubblicato il bando per studiare all'estero

Le domande devono essere presentate entro le 12.30 del 20 gennaio 2020. Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito dell’Ateneo alla pagina https://www.uniss.it/bandi/bando-ulisse-201920.

Le mobilità, da concludere entro novembre 2020, dovranno avere una durata minima di 30 giorni. Per concorrere all’assegnazione della borsa di studio o tirocinio, è necessario conoscere la lingua del Paese ospitante o la lingua veicolare indicata dall’Ente in cui si svolgerà il tirocinio.









I candidati potranno svolgere i test per la valutazione delle competenze linguistiche il 22 e 23 gennaio al centro linguistico di Ateneo. La candidatura dovrà essere inoltrata on line tramite il self studenti, previa consultazione del bando e dopo aver preso contatto con il delegato Erasmus-Ulisse di dipartimento.