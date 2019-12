A Li Punti un'altalena per tutti

È il dono che l'ambulatorio infermieristico “Nursing” ha fatto alla collettività. L'inaugurazione si terrà domenica 22 dicembre, alle 12, nell'area verde di via Pasella a Li Punti, adottata dall'associazione InCentro che se ne sta prendendo cura.

Il Comune di Sassari si è occupato dell'installazione, dove già sono presenti un'altalena classica e un dondolo. All'inaugurazione parteciperanno l'assessora all'Ambiente Antonella Lugliè, quello alle Manutenzioni e Lavori pubblici Gianfranco Meazza, Marco Dettori e Federico Farina per l'associazione InCentro.









L'iniziativa è un altro importante esempio del valore della collaborazione tra gli enti pubblici, le associazioni e i singoli cittadini per sviluppare un'educazione del rispetto del bene comune, inteso come ricchezza per la collettività e quindi di ciascuno. L'area verde è stata adottata dall'associazione grazie al bando, sempre aperto, del Comune di Sassari che invita chi lo desidera a prendersi cura di uno spazio verde pubblico. Nursing ha scelto questo parco giochi perché libero da barriere e accessibile 24 ore su 24.