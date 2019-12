Panathlon Club Alghero: a Francesco Barracu il Premio Fair Play

Domenica 15 il Panathlon Club Alghero ha conferito il premio “Fair Play” 2019, premio che il club service attribuisce annualmente per un particolare e specifico gesto di lealtà sportiva oppure per una carriera intera di lealtà e dedizione sportiva. Come da tradizione la consegna del premio è avvenuta nel corso della serata conviviale che vede soci, ospiti ed amici scambiarsi gli auguri per il Natale ed il nuovo anno.





Quest’anno il premio, consegnato dal Presidente Lelle Simula, è andato a Francesco Barracu, basket coach algherese autore di un alto gesto di lealtà sportiva nel corso di uno spareggio per la promozione dalla serie D 2006-2007 a Cagliari tra le squadre della Demones Ozieri, allenata da Barracu, e la Gabbiano. A dimostrazione che la lealtà sportiva lascia segni più duraturi più delle vittorie, il Panathlon di Alghero ha voluto premiarlo anche a così tanti anni di distanza. Nello specifico, a pochi minuti dal termine e con la propria squadra in vantaggio sugli avversari, Francesco Barraccu aveva fatto annullare un canestro ingiustamente assegnato alla propria squadra, risultata al termine sconfitta.