Sassari: modifiche alla viabilità per la visita di Mattarella

Giovedì 24 settembre, dalle 7 alle 15 è vietato l'accesso a largo Porta Nuova da corso Margherita di Savoia, a via Università dall’incrocio con via Turritana; a via Università da via Masia e a via Masia da via Arcivescovado; a piazza Università da via Università e da vicolo Sassu, e a vicolo Sassu da via Capo d’Oro; quando necessario, e per il tempo utile, è inoltre in programma la chiusura totale al traffico, in entrambi i sensi di marcia, del tratto di via San Paolo compreso tra via Predda Niedda e via Madonna della Mercede.

In occasione della visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, giovedì 24 settembre, per presenziare alla cerimonia di commemorazione nel 10° anniversario della morte del Presidente emerito Francesco Cossiga sono previste modifiche alla viabilità. Dalle 19 di mercoledì 23 settembre alle 15 di giovedì 24 è istituito il divieto di fermata in piazza Università, largo Porta Nuova, in corso Margherita di Savoia (tra via Torre Tonda e largo Porta Nuova), in via Torre Tonda e in via Arborea (tra piazza Università e via Torre Tonda).