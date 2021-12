Sassari: Pubblicati i calendari per il servizio dei rifiuti porta a porta

In quell'occasione sarà distribuito il pieghevole informativo e i calendari per le zone servite dalla raccolta differenziata porta a porta e condominiale. L’ecocentro comunale sarà chiuso il 24 pomeriggio e il 31 pomeriggio.

Sul sito www.differenziatasassari.it sono pubblicati i calendari per il servizio di ritiro dei rifiuti porta a porta. Inoltre per martedì 28 dicembre il Settore Ambiente e Verde pubblico del Comune di Sassari ha organizzato in piazza Castello uno stand informativo, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20, in collaborazione con la RTI Ambiente Italia - Gesenu - Formula Ambiente e gli Ecovolontari.