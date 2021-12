Informazioni Utili Bancali: acqua non potabile - Ordinanza del sindaco

In tutta la borgata di Bancali l’acqua non è adatta come bevanda e per la preparazione degli alimenti. È consentito l’utilizzo per gli usi igienici. Lo ha stabilito il sindaco Nanni Campus che stamattina ha firmato l’ordinanza a seguito della nota con la quale l'ATSSardegna di Sassari Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene degli alimenti e della Nutrizione ha comunicato la difformità del parametro dei nitriti. Il provvedimento resterà in vigore fino a quando i parametri non rientreranno nella norma. Abbanoa ha previsto un servizio di autobotte da domani, 4 dicembre, tutti i giorni dalle 9 alle 12 a fianco alla chiesa di Bancali.