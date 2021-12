Sassari: in scadenza la procedura del censimento

Obiettivo dell'indagine è quello di conoscere le principali caratteristiche sociali e demografiche della popolazione di Sassari e di tutta l'Italia, il numero delle abitazioni e le caratteristiche di quelle che sono effettivamente abitate. Fino a oggi circa 2.200 famiglie hanno completato la compilazione del questionario. Vista l’importanza di questa rilevazione statistica, i cittadini sono invitati a collaborare compilando il questionario Istat.





A questo proposito, le famiglie interessate possono compilare il questionario via web seguendo le istruzioni contenute nella lettera (fino al 13 dicembre); recarsi nell’Ufficio comunale di Censimento – Settore Bilancio e Tributi – via Wagnaer 2 dalle 9 alle 13; telefonare a uno dei seguenti numeri: 079 279147 – 279070 – 279045 per compilare il questionario per via telefonica o concordare un appuntamento; se hanno trovato un avviso nella cassetta delle lettere, possono ricontattare il rilevatore che ha indicato il proprio numero di telefono, oppure contattare l’Ufficio comunale di Censimento; inviare una mail all’indirizzo: statistica@comune.sassari.it indicando il proprio numero di telefono, per essere ricontattati dagli operatori comunali.





I cittadini coinvolti hanno l’obbligo di rispondere. Decorsi inutilmente i termini ultimi fissati per effettuare l’intervista, l'Istat attiverà la procedura per l’accertamento e la contestazione delle violazioni e applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria, secondo quanto previsto dalla normativa in materia statistica e di illecito amministrativo. Per ulteriori informazioni: https://www.istat.it/it/censimenti/popolazione-e-abitazioni oppure ufficio comunale di Censimento, Servizio Statistica, Settore Bilancio e Tributi, via Wagner 2, Sassari. Le famiglie che devono compilare il questionario del Censimento possono recarsi negli uffici dalle 9 alle 13. numeri di telefono: 079 279147 – 279070 – 279045 email: statistica@comune.sassari.it

Il 13 dicembre è l’ultimo giorno utile per rispondere al Censimento, compilando il questionario online. Dopo tale data le famiglie estratte dall’Istat potranno compilare il questionario solo tramite contatto con i rilevatori incaricati oppure con l’Ufficio comunale di Censimento. La rilevazione terminerà definitivamente il 23 dicembre. Devono rispondere al questionario solo le famiglie che sono state estratte casualmente, vale a dire poco meno di 3mila famiglie.