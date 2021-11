Alghero: Open Day per le scuole dell'infanzia algheresi

SCUOLA PRIMARIA -Inoltre i docenti dei plessi de La Cunetta, Sant'Agostino, Argillera e Santa Maria la Palma sono lieti di accogliere i genitori dei bambini che il prossimo anno scolastico frequenteranno la classe prima della scuola Primaria. Le scuole saranno aperte loro dal lunedì al venerdì dalle ore 11:30 alle ore 13:00, il martedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 16:00 e il plesso La Cunetta anche il giovedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

SCUOLA SECONDARIA - La Scuola secondaria d Primo grado dell'Istituto Comprensivo 3 e i suoi diversi e vari laboratori, da quello linguistico a quello scientifico, passando per l’artistico e il musicale e non trascurando quello tecnologico, potranno essere visitati per quanto riguarda il plesso di Via Biasi nelle giornate del 4 e 15 dicembre e il 15 gennaio, per quanto riguarda invece il plesso di S.M. La Palma nelle giornate dell'11 dicembre e del 15 gennaio.

L’ingresso nei vari plessi sarà consentito ai soli possessori di Green Pass. E proprio la Scuola Sant’Anna ha programmato anche il suo “Open Day” che si svolgerà questo sabato 27 Novembre. Dalle 10.00 alle 12.00 sarà possibile per genitori e bambini visitare la scuola, i suoi spazi interni ed esterni, le aule gioco e laboratoriali, e naturalmente conoscere le insegnanti che saranno pronte ad accompagnare chiunque voglia visitare il plesso di Via Sant’Anna. L’invito dunque è per tutti i bambini e i genitori che si apprestano ad iscrivere i propri figli alla Scuola dell’Infanzia.

Si tratta di un momento importante per i genitori che possono, tramite un’esperienza guidata di conoscenza con gli insegnanti, visitare le varie scuole per poter scegliere quale ritengano possa essere la migliore per i propri figli. Le scuole dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo numero 3 hanno programmato diversi appuntamenti per “Scuole Aperte”: Sant’Agostino(dalle 11.00 alle 12.00), Via Matteotti(dalle 10.30 alle 11.30), Santa Maria La Palma(dalle 11.00 alle 12.00) dal 13 al 17 Dicembre. Mentre Sant’Anna dal 15 al 21 Dicembre(dalle 11.00 alle 12.00).