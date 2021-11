Sassari: apertura straordinaria di Punto Città per rilascio carte di identità elettroniche

Le prenotazioni saranno accolte in ordine di arrivo, fino a esaurimento dei posti disponibili. Le persone che rientreranno nell’elenco saranno ricontattate (via mail o telefonicamente) e sarà comunicato loro l’orario a cui presentarsi negli uffici. L’Amministrazione ha deciso questa apertura straordinaria degli uffici al fine di rendere un ulteriore servizio alla cittadinanza. Per il rilascio del documento è necessario portare con sé con un documento di riconoscimento valido, la vecchia carta d'identità o la denuncia di smarrimento o furto della carta ancora in corso di validità e una fotografia formato tessera recente, oltre alla tessera sanitaria (codice fiscale).





Per i minorenni è necessaria la presenza di entrambi i genitori, o di chi ne fa le veci, muniti di documento di riconoscimento valido. Il Comune potrà anche acquisire l’assenso, con la presenza di un solo genitore ad accompagnare il minore e il modulo di assenso firmato dal genitore assente con fotocopia della carta d'identità. È necessario portare anche 22,21 euro nel caso di primo rilascio, di rinnovo per scadenza o di richiesta di duplicato a seguito di furto e 27,37 euro nel caso di rilascio del duplicato a seguito di smarrimento o deterioramento. Sono ammessi soltanto pagamenti in contanti.

Sabato 27 novembre, dalle 8.30 alle 12.30, gli uffici di Punto Città di via Angioy, 15 saranno aperti in via eccezionale, esclusivamente per il rilascio delle carte di identità elettroniche. Saranno ricevuti soltanto gli utenti con appuntamento, che dovrà essere preso inviando una mail a silvana.sechi@comune.sassari.it, dalle 12 alle 13.30 a partire dal 18 novembre. Nell’oggetto della comunicazione dovrà essere indicato “Richiesta rilascio Cie sabato 27” e nel testo dovranno essere presenti il nome e cognome dell’utente interessato e un recapito telefonico.