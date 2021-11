Olbia: nuovo spazio Enel - Aperto dal lunedì al venerdì

La sicurezza dei clienti e del personale è al centro delle modalità di accesso agli Spazi Enel: gli ingressi dei clienti, muniti di mascherine, saranno scaglionati per garantire il distanziamento mentre all’interno dei locali sono stati allestiti divisori protettivi in plexiglass e posizionati dispenser di gel disinfettante. L’igienizzazione e la sanificazione quotidiana dei locali completano le misure previste. Presso il nuovo Spazio Enel i cittadini possono richiedere l’attivazione o la modifica di contratti luce e gas, la verifica dello stato dei pagamenti e dei consumi, la domiciliazione per il pagamento delle bollette su conto corrente bancario o su carta di credito e consulenze personalizzate sulle nuove opportunità di Enel Energia per energia elettrica e gas più adatte alle proprie abitudini di consumo e con energia proveniente da fonti rinnovabili.





All’interno degli spazi Enel è possibile ricevere consulenze personalizzate per l’ottimizzazione dei consumi e per l’acquisto dei prodotti di Enel X, la divisione del gruppo elettrico dedicata a soluzioni innovative e digitali, per rendere più efficienti gli impianti di casa e dei luoghi di lavoro. “Con questo innovativo Spazio Enel – ha dichiarato Valerio Formica per Enel Energia – apriamo un nuovo punto fisico che si aggiunge ai canali digitali e telefonici esistenti, nell’ambito di un percorso costante di radicamento sul territorio. Complessivamente in Sardegna siamo presenti con 40 Spazi Enel e questo significa presenza nelle comunità locali e qualità assoluta nei servizi che offriamo, perché vogliamo essere sempre più vicini ai cittadini e ai clienti, sia nell’attività di assistenza sia nella proposta di risparmio in bolletta e di efficienza energetica” ...

È stato recentemente inaugurato il nuovo Spazio Enel Partner di Olbia, in via Roma 7 che va ad aggiungersi allo Spazio Enel di Via Maroncelli già presente in città; i nuovi uffici, accoglienti e con spazi adeguati alle misure anticovid, sono situati nel centro di Olbia, per venire incontro alle esigenze dei cittadini e offrono sia assistenza per le forniture di elettricità sia opportunità in termini di efficienza energetica. Al momento dell’apertura, senza alcun assembramento, sono intervenuti il responsabile Spazi Enel Partner della Sardegna Valerio Formica, il channel manager di Enel Energia Paolo Spanu e l’imprenditore Filippo Chessa di GTA SRL, partner specializzato nel settore della consulenza energetica che gestisce oltre l’attività del nuovo Spazio Enel Partner di Sassari anche quelli di Alghero e Olbia, garantendo affidabilità ed efficienza per i clienti. Lo Spazio Enel Partner di Via Roma 7 a Olbia, sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 13.30 e il pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30.