Abbanoa al lavoro a Monte Minerva: possibili riduzioni idriche

Per giovedì 11 novembre 2021 le squadre di Abbanoa hanno in programma un intervento di manutenzione sulla condotta che alimenta il serbatoio di Monte Minerva al servizio dei Comuni di Villanova Monteleone e Putifigari. I lavori saranno eseguiti tra le 8 e le 18: durante questa fascia oraria l’erogazione all’utenza sarà garantita dai serbatoi presenti nei due centri. Nel pomeriggio, in base al diminuire delle riserve accumulate, non si escludono cali di pressione e temporanee interruzioni nelle zone più alte degli abitati. Verranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare eventuali disservizi. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.