Opportunità di lavoro in diverse parti della Sardegna - Ad Alghero 10 muratori



OROSEI :1 commis ai piani. Si offre contratto a tempo determinato. VILLACIDRO:1 geometra. Si offre contratto a tempo determinato. SAMASSI:1 venditore ambulante di generi alimentari. Si offre contratto a tempo determinato. QUARTU SANT’ELENA:1 termoidraulico. Si offre contratto a tempo determinato. PORTO TORRES: 2 muratori, 1 pittore edile ed 1 ingegnere edile. Si offre contratto a tempo indeterminato. CARLOFORTE: 1 muratore. Si offre contratto a tempo determinato. SANT’ANTIOCO:1 muratore. Si offre contratto a tempo determinato. CARBONIA:1 geometra. Si offre contratto a tempo indeterminato. SINISCOLA:2 esercenti di salumeria e 1 esercente di macelleria. Si offre contratto a tempo determinato.

SASSARI: 1 addetto alla segnaletica orizzontale. Si offre contratto a tempo determinato. TORTOLI’: 1 addetto alle buste paga. Si offre contratto a tempo determinato. GENONI: 2 conduttori macchine forestali. Si offre contratto a tempo determinato. TEMPIO PAUSANIA: 1 rappresentante di commercio. Si offre contratto a tempo determinato. GOLFO ARANCI:1 addetto ai servizi di custodia degli edifici e 1 addetto alla manutenzione del verde. Si offre contratto a tempo determinato.

ELMAS: 1 segretario di direzione. Si offre contratto a tempo determinato. DORGALI: 4 aiuto camerieri ai piani. Si offre contratto a tempo determinato. ARZACHENA: 1 geometra, 1 idraulico, 1 perito edile ed 1 ingegnere civile. Si offre contratto a tempo determinato. DECIMOMANNU: 1 manovale edile ed 1 muratore in pietra e mattoni. Si offre contratto a tempo determinato. CAGLIARI: 1 pasticciere e cioccolataio e 1 sarto confezionista con contratto a tempo determinato e 2 istruttori di scuola guida con contratto a tempo indeterminato. ALGHERO: 10 muratori in pietra e mattoni. Si offre contratto a tempo indeterminato.

Le domande per gli annunci della borsa lavoro sono digitali. Per partecipare è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione. www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro