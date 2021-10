Informazioni Utili Annunci borsa lavoro: opportunità in tutta la Sardegna - Tra le richieste anche un ginecologo e un oculista

Le domande per gli annunci sono digitali. Per partecipare è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione. www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. GHILARZA A Ghilarza cercano 1 meccanico collaudatore. Si offre contratto a tempo determinato. IGLESIAS A Iglesias cercano 1 manovale edile, 1 muratore in pietra e mattoni. Si offre contratto a tempo determinato. NUORO A Nuoro cercano 1 ingegnere civile. Si offre contratto di collaborazione. COLLINAS A Collinas cercano 1 serramentista in legno. Si offre contratto a tempo determinato. SESTU A Sestu cercano 7 muratori, 7 manovali e 2 tecnici di gestione cantieri. Si offre contratto di lavoro autonomo. CARBONIA A Carbonia cercano 1 manovale edile. Si offre contratto a tempo determinato. PLOAGHE A Ploaghe cercano 1 dottore commercialista. Si offre contratto di collaborazione. ORISTANO Ad Oristano cercano 2 idraulici e 2 elettricisti. Si offre contratto a tempo determinato. IRGOLI Ad Irgoli cercano 1 esercente distributori di carburante. Si offre contratto di lavoro autonomo. ANELA Ad Anela cercano 1 analista metodi di produzione industriale. Si offre contratto a tempo determinato. VILLA VERDE A Villa Verde cercano 1 operatore socio assistenziale. Si offre contratto a tempo determinato. MONASTIR A Monastir cercano 1 operatore socio sanitario, 1 badante. Si offre contratto a tempo determinato. NUORO A Nuoro cercano 1 ginecologo ed 1 oculista. Si offre contratto a tempo indeterminato. AUSTIS Ad Austis cercano 1 infermiere. Si offre contratto a tempo determinato. GHILARZA A Ghilarza cercano 1 neuropsichiatra infantile. Si offre contratto a tempo determinato. NUORO A Nuoro cercano 2 muratori con contratto a tempo determinato e 1 esercente distributori di carburante con contratto di lavoro autonomo. ELMAS A Elmas cercano 1 insegnante di scuola materna. Si offre contratto a tempo determinato. QUARTU SANT’ELENA A Quartu Sant’Elena cercano 1 infermiere. Si offre contratto a tempo determinato. CAGLIARI A Cagliari cercano 1 educatore professionale, 1 assistente sociale, 1 impiegato amministrativo. Si offre contratto a tempo determinato. OZIERI A Ozieri cercano 3 consulenti finanziari con contratto di lavoro autonomo ed 1 estetista con contratto a tempo determinato. CAGLIARI A Cagliari cercano 1 parrucchiere per signora. Si offre contratto a tempo determinato. SASSARI A Sassari cercano 1 assistente domiciliare con contratto a tempo indeterminato, 1 operatore amministrativo con contratto a tempo determinato e 5 consulenti finanziari con contratto di collaborazione. ARZACHENA Ad Arzachena cercano 1 responsabile dei servizi di ricevimento e portineria in albergo, 2 elettricisti, 2 manovali ed 1 muratore. Si offre contratto a tempo determinato. OLBIA A Olbia cercano 1 addetto stipendi e paghe e 1 addetto agli sportelli assicurativi con contratto a tempo indeterminato e 6 consulenti commerciali con contratto di lavoro autonomo. TERRALBA A Terralba cercano 1 acconciatore. Si offre contratto a tempo determinato. ARZACHENA Ad Arzachena cercano 1 muratore in pietra e mattoni, 1 manovale edile. Si offre contratto a tempo determinato.