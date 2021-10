Sassari: come richiedere i contrassegni disabili

Sul sito www.comune.sassari.it sono pubblicati i moduli e le informazioni per richiedere il rilascio o il rinnovo del contrassegno per persone con disabilità da parte del Servizio Traffico del Comune di Sassari. Per la consegna dell’istanza non è necessaria la presenza del disabile titolare del contrassegno e la domanda può essere presentata anche da un familiare o dal tutore, allegando copia del documento di identità del richiedente. È richiesta la presenza del titolare soltanto per il rilascio del contrassegno poiché si tratta di un documento di riconoscimento a tutti gli effetti e per questo deve essere firmato dall’interessato.