Sassari: via Principessa Iolanda senz'acqua - Lavori alla condotta





Il servizio sarà ripristinato in giornata. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

Le squadre del pronto intervento di Abbanoa sono a lavoro a Sassari per completare la riparazione di guasto nella condotta di via Principessa Jolanda. Fino al completamento dei lavori resteranno disalimentate le utenze della stessa strada, delle traverse e di via Buccari.