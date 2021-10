Informazioni Utili Chiamata di imbarco: un motorista per la Janas

La Capitaneria di Porto Torres ha diffuso una chiamata di imbarco per una unità con il profilo professionale di operaio motorista. L'imbarco è per la motonave Janas. Gli interessati dovranno presentarsi il giorno 27 di ottobre alle ore 10 nella sede di via Del Mare muniti del libretto di navigazione in corso di validità.