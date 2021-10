Informazioni Utili Alghero: martedì 26 ottobre chiusura dell'erogazione idrica in via Porrino

Abbanoa procederà ad interventi tecnici di installazione di apparecchiature idrauliche in Via Porrino ang. Via Sant’Agostino. Durante l’esecuzione dei lavori si renderà necessaria per il giorno 26 Ottobre, l’interruzione dell’erogazione idrica dalle ore 8.00 alle ore 18.00 in Via Porrino. La prima acqua, alla ripresa della erogazione, potrebbe avere una transitoria torbidità a causa delle operazioni di svuotamento e riempimento delle condotte.