Aperte le iscrizioni alla sessione autunnale dei corsi di formazione per Barman

Un percorso formativo di prim'ordine, pensato per tutti coloro che desiderano approfondire le conoscenze tecniche necessarie per operare nel “Mondo del Bar”, da veri protagonisti, e progettato con cura nell'interesse di quanti vogliono intraprendere una strada ricca di opportunità e prospettive, apprendendo i principali segreti di una professione, quale quella del Barman, sempre più qualificata e creativa, particolarmente richiesta ed apprezzata in un territorio a vocazione turistica, dalle enormi potenzialità, come il Nord Sardegna. Trattandosi di corsi a numero chiuso, gli interessati sono invitati a contattare, quanto prima, la segreteria organizzativa attivata presso le sedi della Confcommercio: tel. 079.2599500 (Sassari), 0789.23994 (Olbia), 079.630539 (Tempio Pausania),





Corsi di primo e secondo livello, in programma a novembre presso le sedi Confcommercio di Sassari ed Olbia. Due settimane consecutive di lezioni teorico-pratiche, secondo un format ampiamente collaudato: 5/6 ore al giorno, in maniera intensiva, nel rispetto delle vigenti disposizioni sul distanziamento sociale volte ad arginare l'emergenza pandemica. Gli interventi formativi saranno realizzati dall’Academy Specializzata del Sistema Confcommercio, Performa Sardegna, che, anche in questa circostanza, ha affidato la regia dei Corsi al Maestro Pierluigi Cucchi, un professionista molto conosciuto ed apprezzato sull'intero territorio nazionale.