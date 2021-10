Alghero: reddito di inclusione sociale - Le domande fino al 29 ottobre

Fino al 29 ottobre i soggetti in possesso dei requisiti elencati nel bando pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Alghero - https://www.comune.alghero.ss.it/it/documenti/documento/Avviso-Pubblico-Reis-2021/ possono presentare domanda per l’accesso al Programma regionale REIS – Reddito di inclusione sociale “Agiudu Torrau”. La Regione Autonoma della Sardegna con deliberazione G.R. 34/25 del 11.08.2021, ha approvato in via definitiva le Linee guida concernenti le modalità di attuazione della misura “Reddito di inclusione sociale-Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale Agiudu Torrau” (L.R. 18/2016) con la quale si assicura il coordinamento con altri interventi nazionali ed europei di contrasto alla povertà ed esclusione sociale. La norma prevede che l’erogazione del sussidio economico o di un suo equivalente sia condizionata allo svolgimento di un progetto d’inclusione attiva stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà, fatta eccezione per i casi specificati all’art. 3 dell'avviso