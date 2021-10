Informazioni Utili Sassari: al via la mensa scolastica

Chi ha presentato la domanda per la mensa scolastica dal 4 al 10 ottobre potrà usufruire del servizio da oggi, 14 ottobre. Lo comunica l'amministrazione comunale di Sassari che segnala: genitori interessati hanno ricevuto una comunicazione via mail all’indirizzo indicato nella domanda di iscrizione. Con successivo avviso verrà comunicata la data dalla quale potranno usufruire del servizio coloro che hanno presentato la domanda dal 11 ottobre in poi.