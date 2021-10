Informazioni Utili Alghero: disinfestazione nell'ufficio protocollo e informazioni turistiche

Per venerdì prossimo, 15 ottobre, è stata programmata l' attività di disinfestazione dell'intera struttura dell'ex Casa del Caffè, in via Cagliari 2, comprendente l'Ufficio Protocollo del Comune di Alghero e l'Ufficio Informazioni Turistiche della Fondazione Alghero. Per questo motivo l'intera struttura comunale sarà chiusa al pubblico, con riapertura prevista per lunedì 18 ottobre.