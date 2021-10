Sassari: al via le potature nei giardini pubblici

Dopo gli ultimi episodi di alberi spezzati e rami crollati nella parte bassa dei giardini pubblici, nei giorni scorsi sono stati ultimati i rilievi sulle piante. È emersa la necessità di interventi di potatura di rami secchi e di abbattimento di alberi e palme non più vitali. Entro la settimana, salvo contrattempi, dovrebbero concludersi tutte le operazioni, comprese quelle di smaltimento dei residui vegetali.

Domani mattina, 13 ottobre, partiranno i lavori urgenti di messa in sicurezza degli alberi nei giardini pubblici tra via Tavolara e via Coppino. Saranno chiusi i cancelli su via Tavolara e vietato il passaggio in alcune zone, per consentire agli operatori di lavorare senza pericoli.