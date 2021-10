Informazioni Utili Sennori: chiude la campagna elettorale

Comizio di chiusura della campagna elettorale domani per il Candidato Sindaco Nicola Bianchi e la lista Sennori Protagonista. L’appuntamento è fissato per le 18,30 in via Vittorio Emanuele, fronte caserma dei Carabinieri. Tutte le cittadine e i cittadini - segnala una nota del candidato - sono invitati a partecipare a quella che di fatto rappresenta l’ultima occasione di incontro e di confronto prima del silenzio elettorale e del voto del 10 e 11 ottobre.