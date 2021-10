Opportunità di lavoro: aperti 6 cantieri comunali

LANUSEI Il comune di Lanusei assume per il cantiere 1 operaio specializzato/Tecnico della gestione dei cantieri edili. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande entro il 7 ottobre. Info nel CPI di Lanusei.





LODINE Il comune di Lodine assume per il cantiere 1 manovale. Il contratto sarà a tempo determinato, per 4 mesi e mezzo. Domande entro l’8 ottobre. Info nel CPI di Nuoro.





SANTA MARIA COGHINAS Il comune di Santa Maria Coghinas assume per il cantiere 1 muratore qualificato. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande entro l’11 ottobre. Info nel CPI di Castelsardo.





NEONELI Il comune di Neoneli assume per il cantiere 1 impiegato amministrativo, 1 muratore in mattoni, 1 operatore alla motosega, 3 braccianti agricoli. Il contratto sarà a tempo determinato, per 3 mesi. Domande entro il 7 ottobre. Info nel CPI di Ghilarza.





SETTIMO SAN PIETRO Il comune di Settimo San Pietro assume per il cantiere 1 ingegnere edile/architetto. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande entro il 7 ottobre. Info nel CPI di Quartu Sant’Elena.





NUORO Il comune di Nuoro assume con selezione articolo 16, 2 giardinieri categoria B1. Il contratto sarà a tempo indeterminato. Domande dal 28 ottobre all’11 novembre. Info nel CPI di Nuoro.

Le domande per i cantieri e per gli avviamenti nelle pubbliche amministrazioni (art. 16) sono digitali. Per fare domanda è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione cittadini, cantieri comunali o art. 16. Link: www.sardegnalavoro.it/servizi-on-line/per-i-cittadini/cantieri-comunali