Alghero: lunedì' divieto di sosta nelle vie La Marmora, Kennedy e Marconi - Si scopa

Si chiede la collaborazione di tutti i cittadini per consentire l’adeguata esecuzione del servizio, ricordando che la presenza dei veicoli nella suddetta fascia oraria comporterà l’applicazione delle sanzioni di legge.

L'amministrazione comunale informa che per lunedì 4 ottobre dalle 8,00 alle 10,00 è stato imposto divieto di sosta nelle vie La Marmora, F.lli Kennedy (da via Frank a via Manzoni) e Marconi (da via Sant’Agostino a via Leonardo da Vinci) per cpnsentire l'intervento di spazzamento meccanizzato.