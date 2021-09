Informazioni Utili Il Comune informa Alghero: venerdì divieto di sosta in via Satta e via Sassari - Si continua a scopare Sanzioni per la violazione del divieto

L'amministrazione comunale segnala che venerdì 1° ottobre, quindi domani mattina, nella via Sebastiano Satta (da via Marconi a via Mazzini) e nella via Sassari (da via Vittorio Emanuele a via Pascoli) è imposto il divieto di sosta dalle 8,00 alle 10,00 per spazzamento meccanizzato. Si chiede la collaborazione di tutti per consentire il corretto svolgimento del servizio. La violazione del divieto comporterà l'applicazione delle prescritte sanzioni.