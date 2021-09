Romana: apre lo sportello veterinario

L’iniziativa si inquadra in un piano di rafforzamento dei servizi territoriali portato avanti dalla Direzione della Asl Sassari e dal Dipartimento di prevenzione che prevede l’applicazione del principio di prossimità dei servizi sanitari alla comunità e agli utenti. La capillarità degli uffici del Servizio di sanità animale mira a garantire una risposta tempestiva ed efficace rispetto ai bisogni del comparto zootecnico e della filiera alimentare. Tra i servizi offerti: anagrafe zootecnica, gestione delle malattie infettive, certificazioni per la commercializzazione degli animali, attività di controllo per il regime di condizionalità e tutte le attività connesse alla sanità pubblica veterinaria. Il patrimonio zootecnico del Comune di Romana è composto da: 19 allevamenti ovicaprini con oltre 5mila capi; 8 allevamenti bovini con 60 capi; 25 allevamenti suini con 118 capi; 16 allevamenti equini.

Il Servizio di sanità Animale del Dipartimento di prevenzione zona nord, in collaborazione con la Direzione della Asl di Sassari, ha definito le procedure per l’apertura dello sportello veterinario nel Comune di Romana. Lo sportello aprirà ogni giovedì, a partire dal 30 settembre, dalle ore 11 alle ore 13. Questa iniziativa è stata realizzata grazie al supporto dell’Amministrazione comunale di Romana che ha messo a disposizione i locali. Lo sportello sarà punto di riferimento degli allevatori del Comune di Romana per il disbrigo delle pratiche di sanità pubblica veterinaria e per le interlocuzioni con il veterinario ufficiale competente per territorio.