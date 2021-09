Confartigianato Sassari: partono i corsi per meccanici ed elettrauto

Come ormai noto, a gennaio 2023 scadranno i termini, per le imprese dell’autoriparazione che ancora sono registrate esclusivamente come meccanica o come elettrauto, per l’adeguamento ai requisiti della meccatronica. Nella Confartigianato di Sassari al via i nuovi corsi di formazione obbligatoria per Tecnico Meccatronico delle Autoriparazioni – integrazioni competenze elettroniche e meccaniche secondo quanto previsto dalla Legge 224/2012. I corsi in oggetto sono indirizzati specificatamente ai responsabili tecnici – meccanici ed elettrauto – che alla data del 4 gennaio 2018 non sono riusciti ad adeguarsi alla meccatronica integrando la sezione elettrauto e meccanica non posseduta. La frequenza al corso ed il relativo superamento della prova d’esame finale consentirà alle imprese di ottenere l’attestato regionale che abilita presso le Camere di Commercio per l’attività di meccatronica. Per informazioni e per le modalità di adesione contattare la Confartigianato provinciale di Sassari – Ufficio Categorie al n° 079 280698 o inviare una specifica una manifestazione di interesse a Dott. Luigi Sanna -