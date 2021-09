Aperte le iscrizioni al Corso per Adulti del Tecnico Industriale “G. M. Angioy” di Sassari

E’ possibile iscriversi al biennio o al triennio per il diploma nelle specializzazioni Elettrotecnica ed Elettronica, Informatica e Telecomunicazioni e Meccanica, Meccatronica ed Energia, con riconoscimento di crediti e possibilità di personalizzare e abbreviare il percorso verso il diploma.





I corsi sono aperti ad adulti e giovani con più di 16 anni, lavoratori e lavoratrici o iscritti ai centri per l’impiego che, ad esempio: abbiano abbandonato gli studi dopo la terza media; abbiano frequentato alcune classi della scuola superiore senza conseguire il diploma; abbiano una qualifica professionale ed intendano proseguire gli studi, per ampliare le proprie competenze e conseguire il diploma; abbiano un diploma, ma necessitino di altro titolo di studio; abbiano perso il posto di lavoro e vogliano rimettersi in gioco, ripensando la propria identità professionale; intendano migliorare la propria posizione lavorativa; vogliano cambiare attività lavorativa.





Il Corso d’Istruzione per Adulti dell’ITI Angioy è attivo nella città di Sassari dal 1995. Il Corso ha permesso il conseguimento del diploma di tecnico industriale ormai a centinaia di persone che credevano impossibile poter realizzare questo sogno. Il corso regolare ha durata quinquennale come quello diurno ma molte sono le agevolazioni e le riduzioni previste.

Per informazioni:

sito web: seraleitiangioy.altervista.org;

e-mail: ItiangioySS@gmail.com; telefono: 3492979172;