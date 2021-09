Alghero: una "gattara" preoccupata

Forse hanno trovato casa, si sono sistemati, qualcuno li ha visti e ha deciso di prendersene cura. Tutto benissimo. Ma chi li stava seguendo da tempo dopo averli trovati un paio di settimane orsono nella zona di Valverde, affamati ed esposti a tanti pericoli, oggi è preoccupata perché sono appunto scomparsi. Si parla di due gattini maschi di 4 mesi, molto domestici, che suscitano tenerezza per la loro indole affettuosa.





Ci scrive, molto preoccupata, chi si occupava di loro prima della scomparsa e chiede a chi li avesse trovati di darne notizia in modo da fare cessare l'allarme e le ricerche. "Vogliamo soltanto sapere se sono vivi e stanno bene" chiede Elisabetta, informando inoltre che per i due mici erano stata raccolte un certo quantitativo di pappe che sono a disposizione per chi ha li ha trovati. Lascia anche un numero di telefono: 320 1127266