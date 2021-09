Sassari: modifiche alla viabilità per l'asfaltatura delle strade

Accesso vietato alla rotatoria di piazza Conte di Moriana per tutti i veicoli provenienti da via Roma in direzione via Carlo Felice. Il transito dei veicoli in arrivo da via Roma sarà deviato in via Duca degli Abruzzi, direzione viale Dante e via Besta; in via Fermi, tra via Carlo Felice e via Dolcetta direzione via Carlo Felice, sarà consentito solo il traffico locale. È inoltre previsto il divieto di fermata negli stalli di piazza Conte di Moriana compresi tra il rifornitore e la rotatoria (questo divieto continuerà anche martedì 14 dalle 9 alle 17) e in via Carlo Felice tra via Fermi e via Simon direzione Carbonazzi. Nella zona interessata potranno verificarsi disagi e rallentamenti per questo è opportuno individuare percorsi alternativi. Nei giorni seguenti, gli interventi di manutenzione interesseranno via Mossa (tratto da via Roth a Piazza Porrino), via Oriani (tratto da via Roth a via Satta Branca), via Boggino (tratto fra via Pascoli e Via Buonarroti) e via Principe di Piemonte (tratto da Via Enrico De Nicola a via Monte Grappa).

Proseguono i lavori di manutenzione del manto stradale, e a settembre è prevista una serie di interventi che interesseranno diverse vie e comporteranno modifiche alla viabilità. Il primo cantiere partirà, salvo contrattempi, alle 9 di lunedì 13 settembre e si chiuderà il giorno dopo. Interesserà la zona di largo Molino a Vento e, in particolare la rotatoria di piazza Conte di Moriana, il tratto di via Carlo Felice fra via Fermi e via Simon, le corsie di largo Mulino a Vento da viale Adua verso viale Umberto, via Duca degli Abruzzi fra via Zanfarino e la rotatoria di piazza Conte di Moriana. Per consentire lo svolgimento della lavorazioni sono previste modifiche alla viabilità. Lunedì 13 settembre, dalle 9 alle 17, sarà totalmente chiuso il traffico dell'intera corsia di via Carlo Felice nel tratto compreso fra le vie Fermi e Simon in direzione del quartiere Carbonazzi. Passaggio vietato per i soli mezzi pubblici e pesanti sopra i 35 quintali nella rotatoria di piazza Conte di Moriana e in via Carlo Felice nel tratto compreso tra piazza Conte di Moriana e via Fermi, verso Carbonazzi; per gli stessi mezzi, vietato il traffico anche in via Duca degli Abruzzi, tra viale Dante e la rotatoria di piazza Conte di Moriana in direzione via Carlo Felice.