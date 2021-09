Sassari: servizi sociali e censimento - Pubblicate le graduatorie

Rilevatori censimento, pubblicata la graduatoria. Sul sito www.comune.sassari.it è pubblicata la graduatoria per la selezione di 22 rilevatori per il Censimento permanente della popolazione 2021. Il Comune provvederà, con una mail all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione, a invitare i candidati in posizione utile in graduatoria e fissando un termine preciso per presentare la documentazione al fine di verificare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione alla selezione.

Graduatoria definitiva Servizi 0-3 privati convenzionati e riapertura iscrizioni nido di via Satta. Sul sito www.comune.sassari.it è pubblicata la graduatoria definitiva per l'accesso ai Servizi 0-3 Privati Convenzionati. Sono inoltre riaperte le iscrizioni per l'asilo nido di via Satta. Tutte le informazioni e la modulistica si trovano sul sito www.comune.sassari.it .