Nuova pediatra ad Alghero: in servizio dal 30 agosto

Data la prossima cessazione dell’incarico provvisorio di pediatria nell’ambito di Alghero, il Servizio Giuridico Amministrativo della ASSL Sassari comunica ai genitori dei bambini attualmente assistiti dalla dottoressa Mariolina Azara che in data 30 agosto 2021 prenderà servizio, con incarico definitivo, presso l’ambito di Alghero/Olmedo, la dott.ssa Giuseppina Leo. La dottoressa Giuseppina Leo riceve i piccoli pazienti nell’ambulatorio sito in via De Gasperi n.6, ad Alghero, con i seguenti orari settimanali:- Lunedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00;- Martedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00;- Mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 18:00;- Giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00;- Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00.Il recapito telefonico è: 379/1873419. Per effettuare la scelta del nuovo pediatra è necessario scrivere una e-mail all'indirizzo di posta. Nella e-mail dovranno essere indicati e allegati: il nominativo del pediatra che si intende scegliere; la copia del documento di identità del genitore; la copia della tessera sanitaria del minore; il recapito telefonico del genitore che presenta la richiesta. Gli allegati devono essere in unico file ed in formato PDF. In alternativa, ci si può recare personalmente, muniti di documento di identità del genitore e della tessera sanitaria del minore, presso uno degli uffici ex SAU del Distretto di Alghero e precisamente: Alghero: via degli Orti n.93; Ittiri: Presidio Sanitario "Alivesi", via Ospedale; Bonorva: via V. Emanuele, c/o Poliambulatorio; Thiesi: c/o Presidio Sanitario Viale Madonna di Seunis.