Sassari: al via i kit del porta a porta

Martedì 3 agosto, dalle 9 alle 13, all'ecocentro comunale, si terrà una mattinata dedicata alla distribuzione dei kit per il servizio del ritiro dei rifiuti porta a porta (mastelli, buste, calendari e una comoda guida pratica al conferimento). Per ritirare il kit basterà presentare agli addetti la Tessera Sanitaria dell’intestatario Tari. Potranno accedere, con ingresso a piedi da via Ariosto, tutti gli interessati, compresi i condomini che hanno il nuovo servizio di ritiro dei rifiuti porta a porta condominiale. In questo caso il kit prevede soltanto le buste, il calendario e la guida pratica.

Per tutte le informazioni sul servizio di raccolta differenziata è possibile chiamare il numero verde gratuito 800012572 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19 (fuori dagli orari risponde la segreteria telefonica) o visitare il sito www.differenziatasassari. it . Mentre per le segnalazioni è possibile scrivere ad ambiente@comune.sassari.it .