Servizi di turno ad Alghero Domenica 1° Agosto

Ufficio di Informazioni Turistiche della Città di Alghero The Official Tourist Centre of Alghero Ex Casa del Caffè (via Cagliari 2) - 07041 Alghero (SS) +39 079.979054 +39 079.974881Lun.- Sab.| Mon – Sat.: 9/ 13 - 15/ 19 Domenica e Festivi | Sundays and Holidays: 10 The Official Tourist Centre of Alghero Ex Casa del Caffè (via Cagliari 2) - 07041 Alghero (SS) +39 079.979054 +39 079.974881Lun.- Sab.| Mon – Sat.: 9/ 13 - 15/ 19 Domenica e Festivi | Sundays and Holidays: 10/13.