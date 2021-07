Informazioni Utili Sassari: avviso pubblico per addetti al censimento

Sul sito www.comune.sassari.it è pubblicato un avviso per la formazione di un elenco di rilevatori statistici per svolgere le attività del Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni. La rilevazione si svolgerà nel periodo da ottobre 2021 a dicembre 2021. Per partecipare alla selezione è necessario inviare la domanda esclusivamente tramite compilazione online del modulo apposito. Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle 24,00 di venerdì 20 agosto.