Informazioni Utili Acqua non potabile: autobotte a Fertilia

Da oggi alle 12,00 e per i prossimi giorni dalle 10,00 alle 17,00, in Piazza San Marco, a Fertilia, Abbanoa metterà a disposizione dei residenti una autobotte per la fornitura dell'acqua potabile. Il servizio resterà attivo fino ai risultati delle nuove analisi programmate sui campioni di acqua potabile che riscontreranno il rientro nei parametri di legge in merito alla conformità microbiologica. Conseguentemente alla non conformità riscontrata dall'Ats il 14 luglio, infatti, è stata emessa l'ordinanza che impone il divieto, per tutte le utenze domestiche e non domestiche di Fertilia e Maristella, nonché per quelle poste tra la stessa Fertilia fino alla Torre Nuova di Porto Conte, di utilizzare l’acqua della rete quale bevanda e per la preparazione degli alimenti. Le medesime acque possono essere utilizzate solo previa bollitura e per tutti gli usi igienici.