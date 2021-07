Chiamata di imbarco: 7 piccoli di camera per Athara e Janas

La Capitaneria di Porto Torres ha diffuso due chiamate di imbarco. La prima riguarda 2 unità lavorative con la qualifica di piccolo di camera per la motonave Athara. Gli interessati dovranno presentarsi il 21 di luglio alle ore 10.





La seconda chiamata riguarda 5 unità lavorative sempre con la qualifica di piccoli di camera ma per la motonave Janas. Per quest'ultima chiamata la presentazione è per il giorno 22 luglio. In entrambe le chiamate gli interessati dovranno presentarsi nella sede della Guardia Costiera.