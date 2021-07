Sassari: bando per la concessione delle palestre comunali

Sul sito www.comune.sassari.it, nella sezione “Documenti e Dati”, sono pubblicati l’avviso e la modulistica per presentare richiesta di concessione in uso, in orario extrascolastico, delle palestre comunali per la stagione sportiva 2021/2022.

La disponibilità delle palestre, sia in termini di giornate che di orari, potrebbe subire modifiche per necessità legate all’attività didattica delle scuole.Possono richiedere la concessione le federazioni Sportive riconosciute dal Coni; enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni; società e associazioni sportive affiliate alle federazioni sportive o enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.



I soggetti richiedenti devono essere in regola con i pagamenti della stagione precedente, pena l'esclusione.

Le domande, sugli appositi moduli pubblicati sul sito www.comune.sassari.it ( facilmente accessibili digitando anche nella sezione Cerca “Concessione palestre”) , dovranno essere presentate entro le 13 del 17 agosto a mano all'ufficio protocollo in piaz za del Comune 1 o via Pec all’indirizzo protocol lo@pec.comune.sassari.it .