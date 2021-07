Servizi di turno ad Alghero Domenica 18 Luglio

Distributori di carburante: quelli dotati di impianto automatico;

Consorzio Taxi Porta d'Oro: 079/9892028;

Consorzio Taxi Alghero: 079/9739795;



Medico dentista reperibile: dottor Alberto Zanetti, via Verdi, 32, Alghero - 335/1618751;

Capitaneria di Porto: via Arborea - 079953174;

Compagnia dei Carabinieri: via Don Minzoni - 079/936980;

Commissariato di Polizia: via Kennedy - 079/9720000;



Vigili Urbani: via Mazzini 184 - 079/9978111;

Guardia Medica: presso Ospedale Marino - 079/950613;

Guardia Medica: turistica Fertilia -079/939533;

Pronto Soccorso: ospedale Civile La Pietraia - 079/996200;





Soccorso Stradale ACI: telef.116;

Vigili del Fuoco: via Napoli - 079/986464;

Ambulanza Misericordia: via Giovanni XXIII° - 079/976634;

Polisoccorso: via Liguria - 070/975797;

Aeroporto: 079/935282;









Ufficio di Informazioni Turistiche della Città di Alghero The Official Tourist Centre of Alghero

Ex Casa del Caffè (via Cagliari 2) - 07041 Alghero (SS) +39 079.979054 +39 079.974881

infotourist@alghero-turismo.it Lun.- Sab.| Mon – Sat.: 9/ 13 - 15/ 19 Domenica e

