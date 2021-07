Informazioni Utili Sassari: da lunedì riprendono i lavori in via Milano

È stato completato il primo tratto dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza del tratto di strada di via Milano, compreso tra la rotatoria di via Ugo La Malfa e quella di via Vardabasso. Da lunedì 5 luglio le attività proseguiranno con la realizzazione nel tratto ascendente del marciapiede ciclo-pedonale per circa 450 metri, verso Scala di Giocca, tra la rotatoria di via Milano direzione Osilo e l'Istituto d'arte. In corrispondenza dei lavori il traffico sarà consentito “a senso unico alternato”, regolato da impianto semaforico. Le attività, salvo contrattempi, dovrebbero concludersi in 45 giorni.