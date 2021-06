Sassari: brevi dal Comune

ad ambiente@comune.sassari.it . Graduatoria definitiva contributi comunali canone di locazione. Sul sito È intanto possibile ritirare le buste per la raccolta condominiale, oltre che il kit del porta a porta per gli aventi diritto, negli stand presenti giovedì a Li Punti, piazza Cominotti (via Camboni), venerdì in via Washington e mercoledì 7 luglio a Palmadula in piazza dell'Assunta, sempre dalle 7.30 alle 17.30. Per tutte le informazioni sul servizio di raccolta differenziata è possibile chiamare il numero verde gratuito 800012572 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19 (fuori dagli orari risponde la segreteria telefonica). Mentre per le segnalazioni è possibile scrivereGraduatoria definitiva contributi comunali canone di locazione. Sul sito www.comune.sassari.it sono pubblicate le graduatorie definitive per i contributi comunali canone di locazione 2021 e le modalità di erogazione. Uffici chiusi per disinfestazione. Gli uffici del Settore Politiche educative, giovanili e sportive di via Venezia saranno chiusi venerdì 2 luglio per consentire la disinfestazione.

Partono i lavori sul marciapiede di via Coghinas. Sono iniziati i lavori per il rifacimento del marciapiede in via Coghinas, che congiunge i quartieri di Sant'Orsola e Latte Dolce. L’attività dovrebbe concludersi in due settimane. Pagamento borse di studio. Sono stati emessi i mandati di pagamento della borsa di studio regionale e dei libri di testo. L'importo assegnato a ciascuno dei beneficiari della borsa di studio regionale è 113 euro. Eventuali informazioni potranno essere richieste telefonando al numero: 079279678. Slitta partenza Pap. L'avvio del servizio di raccolta differenziata porta a porta nelle zone delle Capitali (Lu Regnu, via Budapest, via Washington) e Luna e Sole slitta al 15 luglio. Con questa proroga sarà possibile concludere le operazioni logistiche di sistemazione dei nuovi contenitori condominiali, in particolare nei condomini dove si stanno ancora cercando soluzioni adeguate agli spazi.