Informazioni Utili Alghero: lunedì Fertilia e Porto Conte senz'acqua - Lavori alle condotte

Per lunedì 5 luglio i tecnici di Abbanoa hanno programmato una serie di interventi di eliminazione di dispersioni idriche, in località Fangal e Ungias, lungo la condotta del diametro di 400 millimetri che alimenta Fertilia e Maristella dal potabilizzatore di Monte Agnese. Durante le fasi delle lavorazioni, tra le 8.30 e le 17, sarà necessario sospendere l’erogazione idrica a Fertilia, Maristella, Porto Conte, Peraponte, Palmavera, Lazzaretto e Bombarde. Sarà cura dei tecnici di Abbanoa limitare quanto possibile gli orari di chiusura e ripristinare il servizio qualora gli interventi dovessero essere terminati in anticipo rispetto a quanto preventivato. Qualsiasi anomalia può essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.