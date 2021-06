Alghero: per la Giornata del Piccolo Principe il parco riduce il ticket

Martedi 29 giugno è il “Piccolo Principe Day”. L'iniziativa, lanciata l’anno scorso in Francia, è stata ideata per celebrare il centoventesimo anniversario dalla nascita di Antoine de Saint-Exupéry, nato il 29 giugno 1900 a Lione. Questa data viene ricordata in tutto il Mondo, dove si rende omaggio al capolavoro dello scrittore, Il Piccolo Principe, pubblicato per la prima volta nel 1943. Anche il M.A.S.E. Museo Antoine de Saint-Exupéry Alghero nel Parco naturale regionale di Porto Conte festeggia questo anniversario e riduce il ticket d'ingresso a 3 euro per gli adulti e sempre gratuito fino ai 12 anni. Nella struttura della Torre Nuova, edificata nel 1572 dagli aragonesi, è raccontata la storia della permanenza dello scrittore francese tra il maggio e luglio del 1944. Il Museo è visitabile dal martedi alla domenica dalle ore 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30.